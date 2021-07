Trasferito in gravissime condizioni all'ospedale il parroco precipitato nel dirupo a Brentonico, i soccorritori assistono anche il gruppo di giovani

BRENTONICO. E' stato trasferito in elicottero gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento il parroco che è precipitato in un dirupo sull'Altipiano di Brentonico. Il soccorso alpino si è anche occupato dei ragazzi per fornire assistenza al resto del gruppo, incolume nell'incidente.

L'allerta è scattata intorno alle 11 di oggi, lunedì 12 luglio, a quota 1.500 metri (Qui articolo).

Secondo le prime informazioni, il parroco stava accompagnando con una suora un gruppo di circa 60 ragazzi della Lombardia.

Gli escursionisti erano impegnati a percorrere il sentiero delle vipere che collega San Valentino e Crone di Bes, una tratta non particolarmente difficile ma che deve essere affrontata con preparazione e l'attrezzatura da ferrata.

Il religioso avrebbe cercato di portarsi alla testa del gruppo quando è precipitato per svariati metri nel dirupo: prima è caduto per una quindicina di metri, poi è ruzzolato per altri venti metri.

Immediato l'allarme e sul posto si sono subito portate le unità del soccorso alpino e quindi è stato attivato anche l'elicottero che nel giro di pochi minuti si è portato in quota.

I soccorritori sono stati verricellati sul posto e hanno messo in sicurezza l'area, attivati anche gli operatori della Stazione Vallagarina. I soccorritori hanno recuperato il parroco, il quale è stato immobilizzato e stabilizzato, quindi è stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Incolumi i giovani, visibilmente spaventati e sotto shock sono stati assistiti dal soccorso alpino e sono rientrati in albergo.