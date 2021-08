Emergenza incendi in Sicilia, vigili del fuoco trentini in aiuto agli abitanti di Petralia Soprana: le fiamme in uno dei borghi più belli d'Italia. Il sindaco: ''La situazione è drammatica"

SICILIA. Intervento congiunto a Petralia Soprana in Sicilia, nelle scorse ore per le squadre di vigili del fuoco volontari del Trentino e dell'Alto Adige, dirottate da Messina a Palermo per contrastare l'incendio che ha coinvolto anche alcune abitazioni.

La situazione non è semplice viste anche le alte temperature di questi giorni. Il rogo che ha raggiunto il centro storico di Petralia Soprana ha danneggiato alcune abitazioni.





L'incendio che si è sviluppato è molto vasto. Oltre a danneggiare alcune abitazioni sono andate in fiamme sterpaglie e vegetazione mentre il fumo ha reso l'aria irrespirabile, riducendo la visibilità. “La situazione è drammatica” ha spiegato il sindaco di Petralia Soprana ai mass media locali. La cittadina è inclusa nel circuito dei borghi più belli d'Italia.

Vigili del fuoco volontari trentini continuano a lavorare senza sosta su più fronti. Se da un lato intervengono per spegnere gli incendi che sempre più lambiscono le abitazioni di numerosi borghi dall'altro portano avanti anche un'azione di prevenzione sul territorio. Tutto il lavoro viene fatto in collaborazione con le forze locali di protezione civile.

Quella di ieri è stata una vera e propria giornata nera sul fronte degli incendi in Italia: le fiamme hanno divorato ettari di bosco in Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania e purtroppo sono stati registrate anche tre vittime, due in Calabria e una in Sicilia. In quest'ultima regione, nel Catanese un agricoltore 30enne schiacciato dal trattore mentre tenta di spegnere un incendio.

Nelle scorse ore in Sicilia, dove è attivo il contingente trentino, un vasto incendio ha colpito anche territorio di Giarratana, in provincia di Ragusa. Brucia anche il siracusano, in particolare Sortino, e il bosco fuori Ferla, e a Pergusa, nell’ennese, dove le fiamme minacciano le abitazioni e alcune case di villeggiatura sono state evacuate per precauzione.