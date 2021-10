Ennesimo incidente sul lavoro in Trentino, un 34enne precipita da un ponteggio e sbatte la testa. E' grave al Santa Chiara

L'incidente è avvenuto in Valsugana. Un operaio era impegnato in alcuni lavori edili quando è improvvisamente precipitato dal ponteggio. Il 34enne ha sbattuto la testa dopo una caduta di circa 4 metri

PERGINE. Un altro incidente sul lavoro in Trentino, un 34enne è precipitato da circa 4 metri e ha sbattuto la testa a terra. E' stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'allerta è scattata intorno alle 11.30 di oggi, mercoledì 20 ottobre, in Valsugana. Un operaio stava lavorando su un ponteggio per la ristrutturazione di un edificio in via Tonale a Pergine.

All'improvviso, il 34enne ha perso l'equilibrio e quindi è precipitato da circa 4 metri. Nella caduta l'operaio ha sbattuto violentemente la testa a terra.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Pergine, i permanenti di Trento e i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre il personale sanitario si è preso carico del ferito.

L'operaio è stato immobilizzato e stabilizzato, quindi è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale del capoluogo.

Si tratta, come anticipato, dell'ennesimo incidente sul lavoro. Sono, purtroppo, dieci le vittime in Trentino da inizio anno.

Una situazione sulla quale sono intervenuti Uopsal e sindacati per aumentare l'attenzione sui posti di lavoro: "Aumentare la cultura della sicurezza, fare prevenzione, rendere i controlli capillari. Morire sul lavoro non può mai essere considerata una tragica fatalità" (Qui articolo).