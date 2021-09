Ferrari in panne sulla strada di montagna e la viabilità viene bloccata al Rifugio Graziani

E' successo questo pomeriggio, mercoledì 22 settembre, sul Monte Baldo: il tratto di strada compreso tra i rifugi Graziani e Bocca di Navene è rimasto bloccato da un veicolo del cavallino rampante fermo in mezzo alla carreggiata

AVIO. Dalle fotografie potrebbe quasi sembrare una pubblicità realizzata ad hoc, con i prati del Monte Baldo sullo sfondo e in centro alla strada una Ferrari con il cavallino rampante in bella vista, ma la realtà è ben diversa: la supersportiva è rimasta infatti bloccata probabilmente a causa di un guasto questo pomeriggio (mercoledì 22 settembre), impedendo al traffico di scorrere sul tratto di strada compresa tra i rifugi Graziani e Bocca di Navene.

A segnalare il veicolo in panne in mezzo alla carreggiata (che, di fatto, viste le dimensioni ha bloccato il traffico) all'altezza del parcheggio del rifugio Bocca di Navene si è fermata un'altra supercar, una Lamborghini in questo caso. Il tutto è avvenuto a cavallo del confine tra Trentino e Veneto, tra i Comuni quindi di Avio e Malcesine nello scenario del Monte Baldo.

Entrambe le macchine hanno targa tedesca e, a quanto pare, per il recupero della Ferrari in panne si starebbe pensando addirittura di utilizzare un elicottero. Per il momento comunque, riferisce al Dolomiti una persona presente sulla scena, la strada resta bloccata dalla fuoriserie.