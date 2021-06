Grave incidente con la bici nel percorso Willy Wonka, sbaglia il salto e sbatte la faccia a terra. Paura per un 42enne, interviene l'elisoccorso

ANDALO. E' stato trasportato all'ospedale di Trento in elicottero un uomo di 42 anni che questa mattina è rimasto vittima di un incidente al bike park di Andalo.

Si tratta di un giovane in vacanza sull'Altopiano della Paganella. Il 42enne secondo le prime informazioni, stava percorrendo in bici il trail Willy Wonka quando, in prossimità di un salto, per cause in corso di accertamento, è caduto procurandosi un grave trauma facciale.

Il Willy Wonka è un percorso classificato di difficoltà intermedia, la partenza è da Dosson e il 'trail' si snoda su una lunghezza totale di 4,2 chilometri.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si è portato la guardia attiva del Soccorso alpino di Fai della Paganella e i soccorsi sanitari. Vista la situazione è stato fatto alzare in volo da Trentino l'elicottero di Trentino emergenza con l'equipe medica.

L'uomo, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara.