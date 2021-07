Italia Campione d'Europa, in Trentino festa fino all'alba (VIDEO e FOTO). Il Nettuno preso d'assalto dai tifosi e a Rovereto tra le auto arriva un triceratopo

TRENTO. Canti, urla dai poggioli e per le strade, gli abbracci in piazza e i caroselli per le vie del centro città. Una notte magica fatta di tanta gioia ma anche di qualche eccesso quella appena terminata a Trento e in altri paesi del Trentino per il successo dell'Italia a Wembley dove gli azzurri, dopo 53 anni, sono tornati ad essere campioni d'Europa.

Pochi minuti prima della mezzanotte l'esplosione di felicità. Per le strade il rigore parato di Donnarumma si è trasformato in un urlo unico. Per le vie del centro sono subito iniziate le canzoni, dall'immancabile “Notti Magiche” ad altri cori che hanno accompagnato i tifosi in un primo momento verso il centro città.

Per la finale piazza Venezia è stata riempita da forze dell'ordine e poco dopo bloccata dalle auto. Se quello era il tradizionale punto d'incontro per festeggiare, i tifosi non si sono di certo scoraggiati e si sono diretti verso piazza Duomo. In pochi minuti un lungo serpentone di giovani ha attraversato largo Carducci, via Oriola, piazza Pasi per poi riversarsi in piazza Duomo che in un attimo si è riempita.

La fontana di Nettuno è stata subito presa d'assalto. Un eccesso che poteva essere evitato visto il pregio e l'importanza del monumento tra l'altro appena restaurato. I tifosi non ci hanno pensato due volte. Sono entrati nella fontana aggrappandosi ai tritoni, ai cavalli marini ed altri gruppi scultorei. Bandiere in aria, sulle spalle oppure usata come pareo. In piazza anche megafoni, tamburi, trombe e tanto altro.

La festa ha riguardato tutto il Trentino. A Rovereto in strada è addirittura spuntato un Triceratopo che si è fatto spazio tra le macchine. Anche le vie della città della Quercia si sono riempite di tifosi. Tricolori, trombe, e fuochi d'artifici hanno accompagnato la notte. Caroselli di auto anche in Riva del Garda, Arco e in tantissime altre zone fino a tarda notte.

In piazza Duomo a Trento attorno a mezzanotte e mezza i fumogeni hanno riempito l'aria, in alcuni momenti davvero irrespirabile. La fontana era ormai scomparsa tra la folla di tifosi che l'hanno letteralmente ricoperta. Difficile pensare che il rispetto delle misure anti-covid sia stato rispettato.

Per quasi due ore sono andati avanti i cori da stadio. Purtroppo non sono mancati anche gli eccessi con il lancio di bottiglie di vetro, addirittura l'utilizzo di un estintore gettato poi per terra, e il danneggiamento di alcuni segnali.

All'una e mezza di notte ancora i caroselli di auto continuavano a riempiere le strade del centro e solamente all'alba la situazione si è tranquillizzata con i più “coraggiosi” che alle prime ore di questa mattina ancora giravano con la bandiera sulle spalle.

A girare per le strade questa mattina anche il personale di Dolomiti Ambienti. I festeggiamenti in piazza Duomo di ieri sera hanno purtroppo lasciato il segno. La piazza riempita di rifiuti. Bottiglie, bicchieri di plastica e tanto altro anche all'interno della fontana.