L'agricoltore: ''Ho un figlio di 11 mesi e una moglie, con le viti mando avanti la mia vita, spero di risollevarmi'', il maltempo ha messo in ginocchio numerose famiglie

TRENTO. “In pochi minuti c’è chi si è visto distruggere dai chicchi di ghiaccio fino al 100% del lavoro di un anno con drammatiche conseguenze sui bilanci delle aziende agricole". La forte pioggia, i chicchi di grandine che hanno strappato foglie e ammaccato la frutta. E' un'agricoltura in difficoltà quella che continua essere martoriata dal maltempo in questi giorni.

"La prima ondata di maltempo aveva colpito oltre 500 ettari di terreni coltivati e questa ulteriore ondata ha recato altri danni che stiamo quantificando con i nostri tecnici" ci dice il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi sui danni provocati dall'ultima ondata di maltempo che ha colpito diverse zone del Trentino.





La grandine si è abbattuta su coltivazioni che sono pronte alla raccolta e questo è il danno più temuto da parte degli agricoltori perché va a far perdere un intero anno di lavoro con drammatiche conseguenze sui bilanci delle aziende agricole e di intere famiglie.

Meleti e vigneti in Val di Non, Rotaliana, Alta Valsugana e Val di Cembra. Ma anche zone di Arco e Riva del Garda. Non c'è distinzione sui danni e sulla situazione che ora in tanti sono costretti ad affrontare.

L’estate 2021 – evidenzia Coldiretti – registra fino a oggi il maggior numero di tempeste di ghiaccio dell’ultimo decennio con un record negativo di 386 eventi con un aumento geometrico rispetto ai 31 del 2012 o ai 27 del 2015. L’incidenza – sottolinea Coldiretti - diventa più marcata dal 2018 in poi quando si registrano 92 grandinate che nel 2019 raddoppiano (198), restano a livelli preoccupanti (120) nel 2020 per poi raggiungere il picco proprio quest’anno. A cambiare è anche la dimensione dei chicchi di grandine che – continua la Coldiretti – risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio anche più grandi di una palla da tennis nei casi di eventi estremi come quello che si è verificato in Emilia sulla A1.





“I nostri acini di uva sono stati spaccati dalla grandine” ci racconta Francesco Vanoli, un giovane agricoltore di 28 anni che ha diversi vigneti a Mezzocorona. Giovedì la tempesta di grandine che ha colpito il Trentino ha interessato anche la sua coltivazione. “Stiamo parlando di un 40% di vigneto colpito ma i danni gravi si trovano sul 10% delle viti” ci racconta Vanoli. La speranza ora è che il bel tempo possa venire incontro a questa grave situazione. “Se il sole ci assiste forse riusciamo a produrre ancora qualcosa e di una buona qualità” ci spiega.





Quella di Francesco è solo una delle tante situazioni che il mondo dell'agricoltura trentina sta affrontando. Ci sono meleti completamente ammaccati e intere coltivazioni che sono andate sott'acqua. “Io vivo delle mie viti ed ho una moglie e un bimbo di 11 mesi. Spero di riuscire a recuperare questo disastro causato dalla grandine” conclude il giovane agricoltore.