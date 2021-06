Lui scivola sulla neve e la donna per aiutarlo cade e si ferisce alla testa: due escursionisti soccorsi sul Catinaccio

I due (uomo e donna) stavano camminando su un sentiero quando sono capitombolati per diversi metri su una lingua di ghiaccio: la donna, trentina classe 1965, ha subito una ferita alla testa ed è stata elitrasportata al Santa Chiara

VAL DI FASSA. Scivolano per alcuni metri su una lingua di neve e interviene l'elisoccorso per recuperarli: momenti di paura questo pomeriggio per due escursionisti che stavano percorrendo il sentiero che dal rifugio Vajolet porta al rifugio Re Alberto, ai piedi delle Torri del Vajolet sul gruppo del Catinaccio.

Verso le 14, i due (uomo e donna) si trovavano a una quota di circa 2.300 metri sul livello del mare, circa 300 metri sopra il rifugio del Vajolet, quando l'uomo è scivolato per circa 3 metri sulla neve e la donna, nel tentativo di aiutarlo, è scivolata a sua volta, procurandosi una ferita alla testa.

L'allarme al numero unico per le emergenze 112 è arrivato verso le 14 e 30 e il tecnico di centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico, con il coordinatore dell'area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Una volta arrivato sul posto, l'elisoccorso ha verricellato a terra il tecnico e l'equipe medica.

La donna, nata nel 1965 e residente a Trento, è stata imbarcata a bordo dell'elicottero con il verricello dopo le prime cure sanitarie. Il compagno invece, incolume, è rientrato a valle a piedi accompagnato dall'operatore del Soccorso alpino.

Dopo una breve deviazione al rifugio Antermoia, per recuperare un escursionista veronese classe 1992 che si era sentito poco bene, l'elisoccorso ha portato la donna al Santa Chiara per ricevere le cure mediche del caso.