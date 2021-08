Maltempo, è allerta sul Nord Italia. Attese forti precipitazioni e temporali: “Il livello dei fiumi si alzerà”

Temporali e forti piogge in arrivo sul Nord Italia. In previsione dell’innalzamento del livello delle acque dei fiumi sono già stati mobilitati i vigili del fuoco e la protezione civile. L’appello alla popolazione: “Prestare la massima attenzione”

BOLZANO. Una nuova ondata di maltempo è pronta ad abbattersi sul Nord Italia. Come spiega la Protezione civile: “Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di sabato 7 agosto, allerta arancione per rischio idraulico su parte del Veneto e allerta gialla su settori di Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta”.

Allo stesso tempo i meteorologi dell’Ufficio provinciale meteo e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la Protezione Civile dell’Alto Adige prevedono per la serata di oggi (7 agosto) e nella notte fino a domani mattina (8 agosto) forti precipitazioni. Sono attesi anche temporali e forti piogge, soprattutto nella parte nord della provincia, lungo la cresta di confine e in particolare nelle valli Passiria e Aurina, nella zona del Brennero e nella parte nord dell'Alta Valle Isarco e della Pusteria.

“Si prevede un incremento dei livelli dei corsi d’acqua principali e specialmente degli affluenti. È possibile il verificarsi di allagamenti di dimensioni limitate, frane e cadute massi. Va monitorato dunque il deflusso. Per questo l’appello alla popolazione è di prestare la massima attenzione” spiega il direttore del Centro Funzionale Provinciale dell’Agenzia della Protezione civile Willigis Gallmetzer. Dopo l’allentamento dell’allerta deciso nella giornata di ieri, durante la Conferenza di valutazione al Centro Funzionale Provinciale tenutasi a mezzogiorno di oggi (7 agosto) si è stabilito di allertare le autorità competenti in previsione di innalzamento del livello delle acque, temporali e fenomeni idrogeologici. Domani mattina (8 agosto) le precipitazioni dovrebbero ridursi nuovamente.

La protezione civile ha diramato anche dei consigli in vista del maltempo. Se si viene sorpresi all’aperto da una forte pioggia la prima cosa da fare è trovare riparo. Se si viene sorpresi dal maltempo durante un’escursione occorre evitare corsi d’acqua, torrenti e gole, che possono ingrossarsi improvvisamente. Nelle città e nei paesi può avvenire che grandi quantità d’acqua scorrano in superficie, non riuscendo a essere assorbite dalle rete di canalizzazione: ciò può portare all’allagamento di strade. Occorre perciò prestare la massima attenzione sia a piedi che in auto, evitando uscite non necessarie ed evitando il transito su strade allagate ed evitando di avvicinarsi a corsi d’acqua esondati o in pericolo di esondazione.

Se invece ci si trova in casa al momento dello scoppio di un temporale occorre chiudere tutte le porte e le finestre così da evitare l’entrata in casa di acqua. Il pericolo in caso di forte pioggia è l’allagamento di garage, si consiglia dunque di svuotarli da materiale elettrico eventualmente presente. I fulmini colpiscono spesso elementi alti, dunque all’aperto vanno evitati gli alberi, tralicci, antenne o croci di vetta, nonché in generale allontanarsi dalle zone di montagna esposte cercando riparo. In caso di emergenza chiamare il numero unico 112.