Maltempo, forte pioggia e temporali in diverse zone del Trentino. Vigili del fuoco in azione per smottamenti e taglio piante

Meteo Trentino per oggi prevede nuvoloso con rovesci e temporali, anche di forte intensità, già in atto al primo mattino sui settori occidentali

TRENTO. Massima attenzione in tutto il Trentino per il maltempo che si sta abbattendo in queste ore e che riguarda diverse zone.

Dalle prime ore di questa mattina sta piovendo in diverse valli e sono già in azione i vigili del fuoco per alcuni smottamenti e tagli piante. In Val Nembrone si è verificato uno smottamento fortunatamente di piccola entità sul quale sta intervenendo il corpo di Pinzolo per la messa in sicurezza della zonA e la rimozione dei detriti con mezzi meccanici.

L'ondata di maltempo già nella giornata di ieri aveva colpito la Piana Rotaliana e la Paganella. Ad Andalo, in particolare, intorno alle 16 un violento nubifragio ha colpito il paese lasciando sulla strada diversi centimetri di ghiaccio. La grandinata, infatti, è stata molto intensa anche se, fortunatamente, ridotta nel tempo. (QUI L'ARTICOLO)

Meteo Trentino per oggi prevede nuvoloso con rovesci e temporali, anche di forte intensità, già in atto al primo mattino sui settori occidentali. le ultime corse dei modelli indicano una probabile pausa nelle ore centrali della giornata con fenomeni nuovamente più diffusi al pomeriggio e in serata.