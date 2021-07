Maltempo, pesante grandinata a San Michele all’Adige (LE FOTO): danni alle coltivazioni

Per quantificare i danni è ancora presto ma in alcuni punti anche le reti anti-grandine non hanno tenuto e sono state danneggiate dal maltempo che si è abbattuto sulle coltivazioni

SAN MICHELE ALL’ADIGE. La giornata di oggi, 22 luglio, è stata caratterizzata da deboli piogge che hanno interessato varie zone del Trentino. In alcune aree però non sono mancate delle grandinate accompagnati da brevi ma intensi piovaschi.

È il caso di San Michele all’Adige dove la grandine si è abbattuta sulle coltivazioni, peraltro già colpite dalla precedente ondata di maltempo. Per contare i danni è ancora presto ma le immagini sono impressionanti e lasciano presagire il peggio.

In alcuni punti anche le reti anti-grandine non hanno tenuto e sono state danneggiate dal maltempo. Quando ciò accade per le coltivazioni non c’è scampo, talvolta interi raccolti in maturazione sono da buttare.