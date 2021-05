Precipita per 8 metri dalla falesia e sbatte violentemente a terra. La compagna di cordata nel cercare di frenare la caduta si è procurata delle abrasioni alle mani

L'allerta è scattata a Massone di Arco. In azione soccorso alpino, elicottero e ambulanza. Un 24enne della provincia di Cuneo trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara, la donna portata invece a quello di Arco

ARCO. Un 24enne è precipitato per circa 8 metri dalla falesia, mentre la compagna di cordata si è ferita nel cercare di frenare la caduta dello scalatore. Due persone sono state trasferite all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 15.30 di oggi, lunedì 31 maggio, alla falesia Policromuro di Massone di Arco nella valle del Sarca.

Uno scalatore della provincia di Cuneo ha perso l'appiglio e quindi ha iniziato a precipitare. La compagna di cordata ha cercato di frenare la caduta e ha trattenuto la corda.

Non è bastato, in questo tentativo la donna si è procurata delle abrasioni alle mani, mentre l'uomo è precipitato per circa 8 metri e ha sbattuto la schiena a terra.

Immediato l'allarme e il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale del soccorso alpino ha chiesto l'intervento dell'elicottero e della Stazione di competenza di Riva del Garda.

Una squadra di soccorritori si è portata sul luogo dell'incidente via terra, mentre l'elicottero ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica.

Dopo le prime cure mediche, l'uomo è stato spinalizzato, imbarellato e trasportato dai soccorritori con la barella portantina fino all'ambulanza. Da lì è stato portato fino a Massone, dove era atterrato l'elicottero, e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.

La compagna di cordata è stata accompagnata all'ospedale di Arco per medicare le ferite alle mani.