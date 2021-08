Ritardano la discesa e vengono bloccati dal temporale sulla cima Catinaccio, due trentenni infreddoliti e in difficoltà portati in salvo dal Soccorso alpino

POZZA DI FASSA. Ritardano la discesa dalla montagna e vengono bloccati dal maltempo.

Si è concluso intorno alle 21 di ieri sera un intervento per il recupero di una cordata di due alpinisti, uno del 1988 della provincia di Venezia e uno del 1989 della provincia di Pordenone, sulla cima Catinaccio in Val di Fassa. I due alpinisti si sono attardati lungo la via e sono stati sorpresi da un forte temporale che non gli ha consentito di proseguire.

Illesi ma infreddoliti e in difficoltà, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 20.30.

Il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento dell'elicottero e ha attivato la Stazione di competenza Centro Fassa. L'elisoccorso è salito in quota e, nonostante la scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteorologiche, è riuscito a individuare subito i due alpinisti e a sbarcare sul posto il Tecnico di Elisoccorso. In accordo con il medico, i due alpinisti sono stati recuperati a bordo dell'elicottero con il verricello, trasferiti a valle e affidati agli operatori della Stazione Centro Fassa.