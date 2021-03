Salta un'altra figura chiave dell'Apss, Nava si dimette. ''Il dg Benetollo ne ha preso atto''

TRENTO. ''Nel pomeriggio di oggi il dottor Enrico Nava ha presentato le dimissioni dal ruolo di direttore per l’Integrazione socio sanitaria per motivi personali. Il direttore generale dell’Apss, Pier Paolo Benetollo, ne ha preso atto''. Con questo stringato comunicato salta un'altra figura chiave della gestione della pandemia in Trentino, protagonista, soprattutto durante la prima ondata, anche delle conferenze stampa-fiume del presidente Fugatti.

L'annuncio arriva a meno di una settimana dalle dimissioni anche della presidente di Upipa (Unione provinciale istituzioni per l'assistenza) che rappresenta il maggior numero di Rsa in Trentino, Francesca Parolari.

E arriva mentre c'erano già vacanti ben 18 primari a organico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. "Dieci posti sono già oggetto di concorso, sono in corso le prove selettive. Auspicabilmente con i tempi di nomina e presa in carico dei ruoli nei prossimi 3 o 4 mesi queste situazioni sono risolte". Così spiegava Giancarlo Ruscitti, dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali, in materia posti vacanti ai vertici dell'Apss un mese fa.

Se a questo si aggiunge l'addio in polemica dell'ex direttore generale dell'Apss Paolo Bordon avvenuto la scorsa estate ecco che il quadro è completo per un mondo della sanità e dei servizi alla persona provato da un anno di pandemia ma al cui interno non si può dire regnino armonia e pace. E anche il comunicato di ''presa d'atto'' del dg Benetollo per l'addio di Nava non si può certo definire empatico e carico di dispiacere ma un freddo e distaccato telegramma che lascia vacante l'ennesima posizione.