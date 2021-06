Stanche e con la paura di perdersi, due escursioniste chiedono aiuto al Soccorso alpino in Valsorda

Grazie all'applicazione di geolocalizzazione in dotazione al Soccorso alpino, è stato possibile risalire alle coordinate della loro posizione. Si tratta di madre e figlia

VERONA. Stanche e con la paura di perdersi. Queste le motivazioni che hanno dato due donne, madre 50enne e figlia che ieri sera sono state portate in salvo dal Soccorso Alpino di Verona.

Le due si sono trovate in difficoltà in Valsorda. Partite da Malga Biancari, dopo aver percorso la Valsorda, volevano rientrare dal Sentiero dei Covoli nella valle laterale del Rio Baiaghe. Arrivate dopo un lungo giro nel punto che da Molin del Cao sale alla Malga, stanche e temendo di essersi perse, hanno contattato il 115, che ha poi chiesto l'intervento del Soccorso alpino tramite la Centrale del 118.

Messi in contatto con loro, grazie all'applicazione di geolocalizzazione in dotazione al Soccorso alpino, è stato possibile risalire alle coordinate della loro posizione, diverse da quelle ricavate in precedenza che indicavano un luogo diverso.

Una squadra è quindi partita per raggiungerle da Molin del Cao ed è riuscita ad avere un un contatto vocale. Le due escursioniste sono quindi state raggiunte da una squadra dei Vigili del fuoco - sul posto anche l'elicottero - che scendeva dalla Malga e dai soccorritori. Assieme sono quindi rientrati scendendo verso Molin del Cao, mentre un altro soccorritore andava incontro al gruppo liberando il sentiero dai rovi.