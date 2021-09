Tragedia sul lavoro, il ricordo della Carosello Tonale: ''Disgrazia fatale e imprevista. Giovanni esempio d'amore per il suo lavoro e per la sua valle''

Il presidente della società per la quale lavorava Delpero spiega che ''è stata una disgrazia fatale e del tutto imprevista. Abbiamo piena fiducia nell'operato della magistratura e confidiamo nell'esito delle indagini. L'impianto funziona regolarmente infatti non è stato sottoposto a sequestro, in segno di cordoglio la Società lo terrà chiuso fino al giorno del funerale a cui parteciperemo tutti, assieme ai famigliari e alla popolazione della comunità''

VERMIGLIO. ''Giovanni era una persona stimata da tutti, apprezzata per l'impegno, la passione e lo spirito di squadra che ha sempre profuso''. E' grande il cordoglio in tutta la Val di Sole per la tragica scomparsa di Giovanni Delpero. Ed anche la società per la quale lavorava, la Carosello Tonale e il Consorzio Ponte di Legno, hanno voluto ricordare il loro dipendente rimasto vittima di un tragico incidente sul lavoro. Ieri mattina, mentre si trovava sull'impianto della cabinovia Paradiso, sul Tonale, pare per degli interventi di manutenzione, è rimasto schiacciato negli ingranaggi (QUI ARTICOLO). Le cause dell'accaduto sono ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri ma quel che è certo è che Delpero è morto quasi subito e che si tratta della nona vittima sul lavoro in Trentino in nove mesi.

Sul posto era stato chiamato, immediatamente, l'elisoccorso con i sanitari a bordo che, però, una volta arrivati a quota 2.500 metri, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sulla vicenda è arrivata la presa di posizione della Filt del Trentino, con il segretario Stefano Montani, che ha ricordato come Giovanni fosse ''uno storico iscritto alla Filt del Trentino, un lavoratore esperto, che lavorava sugli impianti di risalita da quarant'anni. Aveva cominciato a lavorare per la Carosello Tonale ad inizio settembre del 1980. Prima di lui avevano lavorato per la stessa società il padre e due zii. L'esperienza non è bastata, purtroppo, a salvargli la vita''.

E oggi anche il presidente della Carosello Tonale ha voluto esprimere il cordoglio: ''La tragica scomparsa di Giovanni Delpero sul ghiacciaio Presena ci lascia sgomenti e senza parole. La Società Carosello Tonale e il Consorzio Ponte di legno - Tonale si uniscono al dolore della famiglia. Giovanni era una persona stimata da tutti, apprezzata per l'impegno, la passione e lo spirito di squadra che ha sempre profuso. Un esempio d'amore per il suo lavoro e per la sua valle che ricorderemo per sempre''.

''È stata una disgrazia fatale e del tutto imprevista - prosegue Panizza -. Abbiamo piena fiducia nell'operato della magistratura e confidiamo nell'esito delle indagini. L'impianto funziona regolarmente infatti non è stato sottoposto a sequestro, in segno di cordoglio la Società lo terrà chiuso fino al giorno del funerale a cui parteciperemo tutti, assieme ai famigliari e alla popolazione della comunità, con riapertura degli impianti programmata per sabato 18 settembre''.

Anche il sindaco di Trento Franco Ianeselli è intervenuto: ''Ogni morte sul lavoro è una tragedia. Quando hai conosciuto la vittima, nelle assemblee sul Tonale, diventa ancora più inaccettabile. Cordoglio e vicinanza ai familiari di Giovanni, al suo sindacato, alla comunità fiera e tenace dei lavoratori delle Funivie del Trentino''. Cordoglio anche dal Partito Democratico del Trentino con la consigliera Sara Ferrari che ha espresso la ''vicinanza e solidarietà ai familiari di Giovanni Delpero. La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro è da sempre uno dei temi per noi prioritari. Ribadiamo il nostro appello al governo provinciale a rafforzare in Trentino le misure di prevenzione e di cultura della sicurezza. Per parte nostra continueremo a sollecitare iniziative volte a favorire e garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, perché non ci siano più incidenti mortali di lavoratori e lavoratrici intenti alle proprie attività''.