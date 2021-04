Uccide la moglie a martellate e poi chiama i carabinieri, tragedia a Pove del Grappa

E' successo nella seconda parte del pomeriggio di ieri. La furia dell'uomo si è riversata contro la moglie che non ha avuto scampo. A chiamare il 112 è stato il 51enne che ha poi confessato ai carabinieri il terribile delitto

VICENZA. Ha ucciso la moglie a martellate e poi ha deciso di costituirsi ai carabinieri. Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Pove del Grappa nel vicentino.

Un uomo di circa 50 anni ha ucciso in casa la moglie di 39 anni. Secondo una prima ricostruzione che dovrà ora essere confermata dai rilievi fatti dalle forze dell'ordine, la vittima non ha avuto scampo alla furia omicida del marito che l'ha colpita diverse volte con un martello.

Il 51enne viveva con la moglie e i due figli minorenni. Originari dell'Albania erano in Italia da diversi anni.

L'allarme è stato dato con una chiamata al 112 dallo stesso uomo dopo aver commesso l'omicidio e sul posto si sono portati immediatamente i carabinieri.

Sulle motivazioni del gesto gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Tra l'ipotesi quella di un litigio che è poi degenerato con l'uomo che si è scagliato contro la moglie.

Per ricostruire la vicenda oltre ai carabinieri di Bassano sono giunti anche i colleghi del nucleo investigativo di Vicenza, che hanno recuperato l'arma del delitto, e il Pm di turno per raccogliere la confessione dell'uomo che è stato portato in caserma. I rilievi sono andati avanti fino a tarda sera.