A Storo è emergenza idrica, il sindaco: “Evitate gli sprechi, l’uso attento dell’acqua potabile è una necessità e una responsabilità di ciascuno”

STORO. In questi giorni i vigili del fuoco Permanenti di Trento supportato con la consueta disponibilità dai pompieri volontari di Storo sono entrati in azione per delle operazioni inusuali. Questa volta infatti non c’era un incendio da spegnere ma i problemi sono legati alla carenza d’acqua nel comune di Storo.

I vigili del fuoco infatti hanno riempito alcuni serbatoi comunali con acqua potabile. “L’uso attento dell’acqua potabile è una necessità e una responsabilità di ciascuno”, hanno osservato il sindaco di Storo Nicola Zontini e il consigliere delegato alla protezione civile Francesco Romele.

Il sindaco e il consigliere hanno poi ringraziato i vigili del fuoco e la sindaca di Bondone Chiara Cimarolli, per la disponibilità. Ora l’invito rivolto ai cittadini è quello di non sprecare acqua potabile per altri usi al di fuori di quelli legati all’alimentazione o all’igiene personale.