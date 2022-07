Addio a Massimo De Alessandri, grande il cordoglio in Trentino per la scomparsa del presidente di Dolomiti Energia: ''Interlocutore capace, accorto e paziente''

Dalla Provincia al Comune di Trento e quello di Rovereto, da Confindustria a Consorzio Bim Adige, Federcoop e Marangoni, grande il cordoglio per la morte a soli 58 anni di Massimo De Alessandri. L'amministratore delegato del Gruppo Dolomiti Energia, Marco Merler: "Con enorme commozione ricordiamo un manager e un uomo che in questi 4 anni ai vertici del Gruppo con la sua visione e il suo operato ha lasciato un segno profondo, raggiungendo traguardi importanti"

TRENTO. "Con profondo dolore e sconcerto abbiamo appreso la notizia dell’improvvisa scomparsa del presidente Massimo De Alessandri: esprimo il cordoglio profondo e la vicinanza mia personale e di tutta la comunità aziendale alla famiglia e ai suoi cari". Queste le parole di Marco Merler, amministratore delegato del Gruppo Dolomiti Energia. "Con enorme commozione ricordiamo un manager e un uomo che in questi 4 anni ai vertici del Gruppo con la sua visione e il suo operato ha lasciato un segno profondo, raggiungendo traguardi importanti. Con determinazione e responsabilità verso l’interesse collettivo e in ogni momento della vita aziendale ha rappresentato per tutti un punto di certezza e fiducia nel futuro".

E' grandissimo il cordoglio in Trentino per l'improvvisa scomparsa di Massimo De Alessandri. "Il Consiglio di amministrazione, la direzione aziendale, tutti i dipendenti e i collaboratori della Marangoni, partecipano al lutto per la prematura e improvvisa scomparsa di De Alessandri e si stringono attorno al dolore dei familiari. Il suo contributo ha segnato profondamente la storia del Gruppo Marangoni e resterà radicato nella memoria dell’azienda", si legge nella nota del gruppo roveretano, mentre il presidente Vittorio Marangoni, aggiunge: "La notizia ha sconvolto l'azienda oltre alla famiglia, non ci sono parole per una circostanza simile, ci uniamo tutti al dolore".



Il presidente del Gruppo Dolomiti Energia e già amministratore delegato di Marangoni con una carriera trentennale all'interno dell'azienda di Rovereto prima del passaggio nel 2018 al colosso dell'energia, è morto a soli 58 anni (Qui articolo).

"Una scomparsa improvvisa che lascia letteralmente senza parole. I rapporti con lui e i vertici di Dolomiti Energia - commentano Maurizio Fugatti e Mario Tonina, presidente e vice presidente della Provincia per conto della Giunta - erano particolarmente intensi specie in questo periodo caratterizzato dalla grave siccità e dalla necessità di assumere importanti e delicate decisioni per contrastare un problema che mette a repentaglio i sistemi agricoli e in generale ambientali del Trentino ma anche di buona parte delle aree vicine. Ricordiamo la grande professionalità, l’impegno e la disponibilità, porgendo il nostro messaggio di vicinanza a chi gli voleva bene”.



Cordoglio anche a palazzo Geremia. Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, insieme alla Giunta e all’Amministrazione comunale, è vicino alla famiglia, all’amministratore delegato Marco Merler e ai dipendenti del Gruppo Dolomiti Energia: "Una notizia - comunica il primo cittadino del capoluogo - che lascia assolutamente senza parole. Il territorio perde un punto di riferimento, De Alessandri ha interpretato il ruolo con grande presenza, competenza e esperienza. Molto attivo e autorevole anche all'interno dell'azienda: questa scomparsa colpisce profondamente la nostra comunità".

Lutto a Rovereto. “In questo momento il primo pensiero va alla famiglia, alla moglie, alle figlie, ai genitori, alla sorella, a loro il cordoglio mio personale e della città. Questa drammatica notizia - spiega il sindaco Francesco Valduga - colpisce profondamente non solo la comunità roveretana, ma quella trentina tutta e in particolare il gruppo Dolomiti Energia al quale voglio esprimere la vicinanza del Comune di Rovereto nel momento in cui perde improvvisamente la sua guida. Era un uomo di grande esperienza e competenza. Ha rappresentato un riferimento prezioso per un gruppo al quale si era legato profondamente e nel quale ha portato il proprio entusiasmo, senza mai risparmiarsi. Stava seguendo progetti importanti sia per la crescita di Dolomiti Energia che per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. A maggior ragione, nel suo ricordo, il nostro dovere sarà di continuare quei progetti sulla rotta tracciata".

"E’ davvero una triste notizia quella appresa oggi. Ci lascia attoniti e increduli. Con Massimo De Alessandri e Dolomiti Energia dice Michele Bontempelli, presidente del Consorzio Bim Adige - abbiamo costruito un bellissimo rapporto di collaborazione maturato attraverso alcune importanti iniziative. Oggi ci stringiamo alla sua famiglia con un forte e sincero sentimento di vicinanza. A nome anche del Consiglio direttivo e di tutti i Comuni associati esprimo le più sentite condoglianze"

Anche gli industriali partecipano commossi al lutto dei familiari. "Da qualche mese componente del Consiglio direttivo degli industriali - conclude Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento - per noi è stato da sempre un interlocutore prezioso, capace, accorto, paziente. Nel passato, nei tanti anni spesi nel management di Marangoni, e nel presente, in qualità di presidente del Gruppo Dolomiti Energia, Massimo De Alessandri, è stato per noi una frequentazione quotidiana: la controparte attenta di una dialettica che ha permesso di affrontare e risolvere problemi e complessità nel dialogo e nella collaborazione. Voce intelligente delle relazioni tra imprese, comunità e territorio, stava lavorando in questi ultimi tempi anche al fianco della nostra Associazione per trovare gli strumenti più adeguati per affrontare una nuova crisi, quella energetica".

Cordoglio anche nella Cooperazione trentina. "Con grande stupore e amarezza abbiamo appreso della improvvisa morte del presidente del Gruppo Dolomiti Energia, persona capace, corretta, sempre orientata al bene del Trentino. Le più sentite condoglianze alla famiglia e a chi gli è stato accanto. E' stato un manager che ha saputo coniugare la competenza con la capacità di relazione ed empatia", concludono il presidente e il direttore generale Roberto Simoni e Alessandro Ceschi.