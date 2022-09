Arriva la stagione fredda e torna il pericolo Covid, da Trento a Bolzano e Belluno ecco il vaccino bivalente contro le nuove varianti

BOLZANO. ''La stagione fredda si avvicina, la permanenza in ambienti interni con altre persone sta ridiventando la norma. Questi sono ancora una volta i migliori presupposti per la diffusione del virus. I metodi per prevenire l'infezione rimangono gli stessi: regole igieniche, distanza, mascherina in caso di assembramenti e, naturalmente, la vaccinazione. Poiché un'infezione da Covid può ancora essere fatale, la vaccinazione offre tuttora una protezione efficace contro un decorso grave. I nuovi vaccini bivalenti sono stati adattati ai sottotipi di Omicron e quindi funzionano ancora meglio. I dati raccolti durante il processo di approvazione dimostrano anche che i nuovi vaccini sono altrettanto sicuri dei vaccini monovalenti originari''. Questa la risposta che l'azienda sanitaria di Bolzano dà alla domanda ''perché dovrei accettare l'offerta di una vaccinazione di richiamo con il vaccino bivalente''.

Una domanda che suona quasi retorica visto quanto successo in questi due anni terribili di pandemia durante i quali sono morte 176mila persone solo in Italia, 1.532 in Alto Adige, 1.593 in Trentino, 15.411 in Veneto. Eppure, evidentemente, c'è ancora bisogno di spiegare quanto siano importanti i vaccini e quanto, a maggior ragione, lo siano quelli aggiornati alle nuove varianti in circolazione.

Il nuovo vaccino contro il coronavirus, adattato alle varianti Omicron e quindi bivalente, è arrivato in Alto Adige, in Trentino e in Provincia di Belluno. Questo vaccino è approvato esclusivamente per la vaccinazione di richiamo. In Provincia di Bolzano a tal fine da domani, martedì 13/09/2022, dalle 12.00, i cittadini si possono prenotare online o telefonicamente. In Provincia di Belluno sono prenotabili da oggi e le dosi di richiamo con il nuovo vaccino seguono gli stessi criteri di somministrazione previsti per la precedente formulazione (dopo almeno 4 mesi dall’ultima dose o dall’ultima infezione) con il calendario delle sedute disponibile sul sito www.aulss1.veneto.it. Per quanto riguarda il Trentino qui i dettagli.

Chi può prenotarsi per un vaccino di richiamo con il vaccino bivalente?

tutte le persone di età uguale o superiore a 12 anni a cui non sia stata ancora somministrata la dose di richiamo, ma che abbiano completato il ciclo primario (doppia vaccinazione, o vaccinazione e guarigione). Tutte le persone a cui sia già stato somministrato il primo richiamo (terza vaccinazione contro il coronavirus) e hanno più di 60 anni possono prenotarsi per la vaccinazione di richiamo con il vaccino bivalente. I gruppi aventi diritto comprendono anche persone con fattori di rischio di età superiore ai 12 anni e inferiore ai 60 anni, donne incinte, dipendenti e residenti delle case di riposo, nonché operatori sanitari.

Quale intervallo di tempo deve essere osservato?

Devono essere trascorsi almeno 90 giorni dal completamento del primo ciclo di vaccinazione o della prima vaccinazione di richiamo. In caso di infezione da coronavirus, la guarigione deve aver avuto luogo almeno 120 giorni fa.