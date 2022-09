Assalto alle Albere, il sindaco: ''Segnali da non trascurare, serve intervenire su più fronti: scuola, presidi sociali e controllo delle forze dell'ordine''

L'episodio è avvenuto ieri sera durante il Trentino School Festival, Franco Ianeselli: "Non so se sia giusto parlare di baby gang, certo è che siamo di fronte ad adolescenti che rompono le cose e le regole, che provocano e prevaricano”. E spiega: "La violenza giovanile richiama noi adulti ad essere responsabili"

TRENTO. Gli episodi di vandalismo giovanile che abbiamo visto in questi ultimi mesi, da ultimo quello avvenuto ieri sera alle Albere “sono un segnale che non va trascurato. Non so se sia giusto parlare di baby gang, certo è che siamo di fronte ad adolescenti che rompono le cose e le regole, che provocano e prevaricano”. Usa queste parole il sindaco di Trento per commentare quello che è avvenuto sabato sera al parco delle Albere dove un gruppo di ragazzi ha scavalcato le transenne, occupando la zona del concerto costringendo l'organizzazione a bloccare l'evento. (QUI L'ARTICOLO)

L'INTERVENTO DEL SINDACO

Oltre a condannare l'episodio il sindaco di Trento Franco Ianeselli parla anche della necessità di intervenire su più fronti. “Nelle scuole, il primo e fondamentale luogo – spiega - in cui si imparano le regole della convivenza. E poi promuovendo l'aggregazione attorno a passioni sane, sia lo sport o la musica o la montagna o altro ancora”.

Vanno poi rafforzati anche i presídi sociali: “il Comune di Trento lo sta facendo per esempio con il nuovo bando che integra l'unità di strada e l'educativa per i giovani e istituisce un pronto soccorso sociale per intervenire con personale specializzato nelle situazioni critiche” continua Ianeselli.

Infine, ma non meno importante, è necessario il controllo da parte delle forze dell'ordine in modo da individuare, isolare e cercare di recuperare i soggetti più problematici. “Certo è che la violenza giovanile richiama noi adulti ad essere responsabili. Che poi significa, alla lettera, essere capaci di dare risposte, di indicare una via d'uscita a chi, per caso o per errore, ha imboccato un vicolo cieco” conclude il sindaco.

L'EPISODIO AL PARCO DELLE ALBERE

E' successo al parco delle Albere durante il concerto di Trentino School Festival. Secondo le prime ricostruzioni attorno alle 23.30 un gruppo di circa un centinaio di ragazzi ha caricato le transenne dall'esterno, staccando anche l'impianto elettrico e bloccando la musica.

"Alcune baby gang che stazionavano senza biglietto al di fuori della zona dell'evento, regolarmente transennato, illuminato, sorvegliato dal servizio di sicurezza e presidiato da ambulanza di Tuenna e pompieri di Sopramonte che ringraziamo per la disponibilità si sono coalizzate in un unico grande gruppo composto da oltre cento individui che con inaudita violenza hanno caricato e forzato le recinzioni di sicurezza" spiegano a il Dolomiti gli organizzatori della società Pump Comunication. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine.