Bloccato a 100 metri di profondità dentro una grotta dopo essere stato colpito da un pezzo di roccia (FOTO). Speleologo salvato dopo 10 ore

Difficili operazioni di soccorso per riuscire a portare in salvo uno speleologo di 30 anni rimasto bloccato all'interno della grotta Remeron. Le squadre si sono calate all'interno delle profonde cavità e dopo 10 ore di intervento l'uomo è stato portato in superficie. Oltre alle squadre lombarde impegnati anche i soccorritori delle Delegazioni speleologiche Cnsas di Piemonte, Liguria, Veneto e Trentino