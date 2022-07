Brucia la Panarotta, evacuata malga Montagna Granda. Il Trentino impegnato anche in Friuli con un elicottero per proteggere le abitazioni dalle fiamme

Un equipaggio del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento è entrato in azione in Val Resia. Decine di vigili del fuoco volontari appartenenti al Distretto di Pergine, con il Corpo forestale del Trentino e tre equipaggi di Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, Eli Macht e LagorAir sono al lavoro nei boschi della Val dei Mocheni

TRENTO. Anche il Trentino nelle scorse ore è entrato in azione in Friuli Venezia Giulia per contrastare i continui incendi che stanno devastando il territorio. Un impegno non di poco conto visto che proprio oggi anche sul nostro territorio hanno ripreso forza alcuni focolai e in Panarotta sono in azioni diversi corpi dei vigili del fuoco. (QUI L'ARTICOLO)





Il sistema della Protezione civile, con un equipaggio del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, è entrato in azione a supporto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dell’attività antincendio in Val Resia (nella zona compresa tra Resiutta e Tolmezzo) e Monfalcone.

Contenuto sponsorizzato

Qui, viene spiegato in una nota, “il Nucleo sta operando secondo il principio di solidarietà che da sempre spinge la Protezione civile trentina a mettersi a disposizione di quanti vivono situazioni di difficoltà e pericolo”. Al lavoro sin dalla prima mattina di oggi, l’equipaggio del Nucleo rimarrà a disposizione per lo svolgimento delle operazioni di contenimento delle fiamme anche nell’intera giornata di domani, sabato 23 luglio.





Gli incendi che stanno interessando il Friuli espongono a forte rischio i centri abitati tanto che, grazie al proprio intervento, l’elicottero trentino ha già protetto alcune abitazioni.

Sul versante Trentino, invece, è scattato nuovamente l'allarme incendio in Panarotta e nelle scorse ore è stato deciso di evacuare malga Montagna Granda.

Nonostante la presenza dei vigili del fuoco e del personale forestale, nel primo pomeriggio di oggi le alte temperature e il forte vento hanno fatto ripartire l’incendio che sembrava ormai domato.





Decine di vigili del fuoco volontari appartenenti al Distretto di Pergine, con il Corpo forestale del Trentino e tre equipaggi di Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, Eli Macht e LagorAir sono al lavoro nei boschi della Val dei Mocheni per il contenimento dell’incendio, che rischia di allargarsi rispetto ai 70 ettari già interessati dall’evento di venerdì scorso.