Concerto Vasco, in 15 in ospedale: colpi di calore, ansia ma anche delle intossicazioni etiliche per chi ha alzato troppo il gomito

Il bilancio (ancora provvisorio) parla di circa 15 spettatori ospedalizzati. Si è trattato principalmente di malori dovuti a colpi di calore, ansia o intossicazione etilica. Nella calca e nell’euforia del concerto delle persone hanno riportato anche alcuni traumi minori