Concerto Vasco, una ventina di spettatori colpiti da malore: durante il concerto c’è stato anche qualche attacco di panico

Sono state una ventina le persone soccorse dai sanitari nell’area del concerto per via di alcuni malori: soprattutto sensazioni di svenimento e attacchi di panico. Dopo le valutazioni dei sanitari, due persone sono state trasferite al Pronto soccorso per controlli e successivamente dimessi

Foto Volontari del Servizio Ambulanza di Storo

TRENTO. Fatta eccezione per l’incidente avvenuto nella giornata di ieri, 19 maggio, quando alcuni fan di Vasco Rossi sono stati travolti dalla ressa all’ingresso della Trentino music arena, la nottata è trascorsa abbastanza tranquilla.

Sono state una ventina le persone soccorse dai sanitari nell’area del concerto per via di alcuni malori: soprattutto sensazioni di svenimento e attacchi di panico. Normale amministrazione per i soccorritori presenti sul posto e cose che possono capitare durante eventi di questo tipo. Dopo le valutazioni dei sanitari, due persone sono state trasferite al Pronto soccorso per controlli e successivamente dimessi.

Nel pomeriggio di ieri invece, all’apertura dei cancelli, gli agenti delle forze dell’ordine e i membri della security non erano riusciti a contenere i fan che si sono riversati di corsa all’interno della Trentino music arena. Nella calca alcune persone sono finite a terra e sono state calpestate. Sarebbero almeno 5 i contusi mentre una donna è stata medicata all’interno dell’area del concerto e subito dimessa.

“Sull’organizzazione ci sarebbe qualcosa da dire – ha raccontato a Il Dolomiti uno dei presenti – avrebbero potuto predisporre qualche ingresso in più. Ci siamo trovati in parecchie migliaia e siamo dovuti entrare tutti dallo stesso ingresso. Eravamo troppo accalcati, c’è stata gente che è caduta e si è fatta male. Abbiamo avuto paura”.

Per quanto riguarda la sicurezza sono stati predisposto specifici piani operativi. Ci sono 5 posti medici avanzati (4 nell'area concerto e 1 in piazza Dante, nei pressi della stazione ferroviaria) e 14 ambulanze e 50 squadre itineranti all’interno dell’area del concerto. Saranno disponibili 112 posti letto in tenda, di cui 2 di terapia intensiva, e ci saranno ambulanze, soccorritori e personale sanitario. È prevista la vigilanza antincendio e anche in caso di necessità il soccorso tecnico urgente. Per i mezzi di soccorso sono state individuate delle vie dedicate per l’uscita e l’ingresso da e verso l’arena concerto.

Inoltre, fa sapere la Provincia, le chiusure al traffico delle strade non comprometteranno l'accesso ai servizi sanitari. Gli ambulatori medici e l’ospedale Santa Chiara saranno raggiungibili tenuto conto dell’incremento previsto dei flussi di traffico.