Concerto Vasco, ''Sono l'orgoglio, la grandezza e la bellezza del territorio'', il lavoro di tantissimi volontari (VIDEO) per garantire la sicurezza

I volontari impegnati nelle organizzazioni che fanno parte del sistema trentino della Protezione civile vedono l'entrata in campo di 1.840 presenze in servizio in tre giorni. Il vice sindaco Roberto Stanchina: "Grazie a loro Trento è candidata a capitale europea del volontariato"

TRENTO. "Siamo in quasi 200 con continui cambi turno", spiega la Croce rossa italiana del Trentino, mentre Giancarlo Pederiva, presidente Federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari, aggiunge: "Complessivamente siamo coinvolti in 480 operatori per gestire le varie necessità".

Il piano della sicurezza all'interno della Area San Vincenzo per il concerto di Vasco Rossi prevede 112 posti letto in tenda, di cui 2 di terapia intensiva, decine di ambulanze e svariate squadre di soccorso (Qui articolo). Dispiegate tutte le forze dell'ordine e in campo moltissimi volontari.

I volontari impegnati nelle organizzazioni che fanno parte del sistema trentino della Protezione civile vedono l'entrata in campo di 1.840 presenze in servizio in tre giorni.

"Siamo presenti in 150/170 - dice la Cri - gestiamo quattro posti medici avanzati e poi ci sono diverse postazioni con squadre itineranti. Un altro compito è quello di aiutare e di seguire i disabili negli spazi predisposti, il nostro personale è in generale attivo e collaborativo per far fronte a ogni esigenza" (Qui articolo).

Una imponente organizzazione per garantire la massima sicurezza alle 120 mila persone attese a Trento sud per il maxi evento del rocker, l'afflusso verso Trento sud prosegue ininterrottamente. L'obiettivo è quello di rendere ordinati e sicuri l'afflusso dell'area, la permanenze degli spettatori nell'Arena e il deflusso a spettacolo terminato.

"Siamo strutturati su 5 turni compreso l'appuntamento di ieri per il sound check: 480 le unità operative in totale. Il grosso dell'organizzazione - aggiunge Pederiva - prevede naturalmente un ampio dispiegamento a partire dalle 20 di questa sera".

Per quanto riguarda la sicurezza, Trentino Emergenza, per il soccorso sanitario, e Servizio Antincendi e Protezione Civile, per il soccorso tecnico, hanno predisposto specifici piani operativi. A regime ci sono 5 posti medici avanzati (4 nell'area concerto e 1 in piazza Dante all'altezza della stazione ferroviaria) e 14 ambulanze e 50 squadre itineranti all’interno dell’area del concerto.

C'è la vigilanza antincendio e anche in caso di necessità il soccorso tecnico urgente. Per i mezzi di soccorso sono state individuate delle vie dedicate per l’uscita e l’ingresso da e verso l’arena concerto.

"I volontari come sempre rispondono presente con dedizione, serietà e responsabilità. Dagli alpini alle forze dell'ordine in pensione ai vigili del fuoco volontari, sono tantissime le associazioni attive e che ringraziamo per gli sforzi in questi momenti straordinari - il commento di Roberto Stanchina, vice sindaco di Trento - sono l'orgoglio, la bellezza e la grandezza del Trentino. Queste occasioni dimostrano la validità della candidatura di Trento a capitale europea del volontariato".

Sono previste temperature molto elevate, per questo l'Apss invita a fare attenzione e consiglia di bere acqua e di rivolgersi ai presidi sanitari nell'Arena in caso di necessità (Qui articolo).