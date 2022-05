Concerto Vasco, l'Apss consiglia di bere acqua e rivolgersi ai presidi nell'Arena in caso di necessità. Il punto sugli interventi sanitari

Sono previste temperature molto elevate e l'Apss invita a fare attenzione. Una ventina gli interventi al sound check, in particolare per malesseri. Dal pomeriggio i soccorsi verranno rinforzati con un quarto Pma: altre sei ambulanze e trenta squadre

Foto dei Volontari del Servizio Ambulanza di Storo

TRENTO. Bere tanta acqua e fare riferimento ai vari presidi sanitari in caso di necessità. Questo l'invito dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per quanto riguarda il maxi concerto di Vasco Rossi alla Trentino Music Arena.

Anche per la giornata di oggi, venerdì 20 maggio, si prevedono temperature piuttosto elevate. "Si consiglia - spiega l'Apss - di bere molta acqua e di fare riferimento ai vari presidi sanitari presenti in Arena in caso di necessità".

La giornata di ieri dedicata al sound check con il fan club di Vasco Rossi è trascorsa "senza particolari intoppi - comunica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari - sul fronte degli interventi sanitari, a eccezione della donna spintonata all’apertura dei cancelli che è stata valutata in uno dei Posti medici avanzati allestiti all’interno dell’Arena e poi dimessa" (Qui articolo). Momenti un po' di tensione e paura per "l'entrata in migliaia dall’unico ingresso" (Qui articolo).

Nel corso della serata sono state circa venti le persone assistite dai sanitari per malesseri dovuti soprattutto al caldo (Qui articolo). "Dieci - dice l'Azienda provinciale per i servizi sanitari - sono state trasferite ai Pma per la valutazione da parte del personale medico; un paio sono state trasferite al Pronto soccorso per approfondimenti e poi subito dimesse. Anche la mattinata di oggi è stata tranquilla, con pochi interventi per malori dovuti alla disidratazione".

L’assetto dei presidi sanitari prevede, nella sala operativa della protezione civile a Mattarello, la presenza di due infermieri di Trentino emergenza per la gestione dei soccorsi in loco e il supporto da remoto alla Centrale emergenza di Trentino emergenza.

Nell’area dell’Arena sono operativi tre Pma con circa 80 posti letto; un punto medico avanzato è stato attrezzato per eseguire sul posto i principali esami di laboratorio urgenti (biochimica, troponina, emogasanalisi) e il trattamento dei pazienti più gravi.

Sono presenti otto ambulanze e venti squadre di soccorritori a copertura dell’area del concerto e della zona nelle immediate vicinanze. Dal pomeriggio i soccorsi verranno rinforzati aprendo il quarto Pma; arriveranno altre sei ambulanze e trenta squadre di soccorritori. Per la fase di deflusso e la notte verrà predisposto un altro Pma in piazza Dante.

"Per quanto riguarda l’attività ordinaria di soccorso e trasporto programmato in città ieri non si sono verificate criticità: il numero di interventi non è aumentato", conclude l'Apss che specifica che l’assetto per la giornata di oggi – come ieri – prevede tre ambulanze aggiuntive per eventuali soccorsi nell’area urbana. Un’ambulanza sarà dislocata a sud dell’area del concerto per consentire, in caso di urgenza, un tempestivo intervento nell’area di Mattarello/Aldeno/Romagnano normalmente coperte dalla postazione di Trento.

Il trasporto programmato in provincia è operativo come sempre, senza riduzioni. Su Trento e Aldeno è attivo dalle 8 alle 20 il servizio di Guardia medica turistica contattabile al 116117. Il servizio è a disposizione dei non residenti per problematiche normalmente di competenza del medico di medicina generale.