Cosa ci fa una troupe giapponese in Val di Fiemme? Con telecamere e microfoni da Tokio al Trentino, ecco perché

Un gruppo di giornalisti è arrivato in Val di Fiemme a girare un documentario. Con delle guide d'eccezione ha potuto girare il territorio per poi ripartire nelle prossime ore verso Bolzano e altre città europee

CAVALESE. Una troupe di Tbs, il gruppo radiotelevisivo giapponese con sede a Tokyo, in Val di Fiemme. Con tanto di telecamere e microfoni in queste ore stanno girando il territorio accompagnati da alcuni esperti.

Una visita che ha incuriosito molti. Il motivo? La televisione giapponese starebbe realizzando un documento sul commercio del legname, sulle modalità in cui viene portato avanti sul nostro territorio ma anche raccontando come veniva lavorato in passato.

Un progetto che ha portato in val di Fiemme i giornalisti giapponesi che hanno fatto visita già ad altre città italiane e nelle prossime ore si sposteranno a Bolzano per poi proseguire il lavoro in altre città europee.

La troupe oltre ad essere accompagna sul territorio dal personale della magnifica comunità, ha avuto anche delle “guide” d'eccezione come il professore Italo Giordani, storico della valle, e due segantini Riccardo Vanzo e Carlo Zorzi.

Proprio con loro i giornalisti hanno potuto visitare l'antica segheria veneziana di Cavalese avendo la possibilità di capire come funzionava nel passato.