Covid, altre due vittime in Trentino (entrambe erano vaccinate). Ci sono oltre 2.100 positivi e più di 500 classi in isolamento

Sono stabili le ospedalizzazioni con una persona in più in terapia intensiva. I guariti superano i nuovi positivi

TRENTO. Altri due decessi, entrambe persone vaccinate con altre patologie, oltre 2.100 casi e una situazione negli ospedali stabile con un ricovero in più in terapia intensiva. Questo il quadro delle ultime 24 ore per quanto riguarda l'evoluzione della pandemia in Trentino.

Come detto, purtroppo, si contano altre due vittime per Covid-19 in Trentino. Si tratta di un uomo di oltre 90 anni e di una donna di oltre 85 anni. Entrambi erano vaccinati ed affetti da altre patologie ed entrambi i decessi sono avvenuti in avvenute in ospedale.

I casi positivi odierni sono 2.138: 137 emergono dai molecolari (su 792 test effettuati) e 2.001 dagli antigenici (su 10.883 test effettuati). I molecolari poi confermano 75 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 171, di cui 24 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 23 nuovi ricoveri e 20 dimissioni. Complessivamente oggi sono 25.131 i casi attivi nella nostra provincia, con un calo di 410 unità.

Impressionante il numero di classi in isolamento: a ieri erano 504 circa 12 in più rispetto alle 24 ore precedenti. I guariti oggi sono 2.546, per un totale di 89.409 da inizio pandemia.



Per quanto riguarda i nuovi casi positivi nelle varie fasce di età, questi sono i dati:

105 tra 0-2 anni

113 tra 3-5 anni

225 tra 6-10 anni

115 tra 11-13 anni

142 tra 14-18 anni

583 tra 19-39 anni

584 tra 40-59 anni

150 tra 60-69 anni

70 tra 70-79 anni

51 tra gli anziani di 80 e più anni.

Sono 1.110.682 i vaccini finora somministrati, tra cui 407.004 seconde dosi e 258.193 terze dosi.