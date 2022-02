Covid, ancora un decesso in Trentino (una donna vaccinata) ma calano i positivi e gli ospedalizzati

Migliora la situazione generale per quanto riguarda l'andamento della pandemia. Ora ci sono 12 persone in terapia intensiva

TRENTO. Ancora un decesso, 402 positivi e 12 ricoveri in meno. Migliora, sempre di più, anche sul fronte ospedaliero la situazione generale legata alla pandemia. Calano i contagi e calano i ricoveri sia nei normali reparti ospedalieri che in terapia intensiva ma si conta anche un'altra vittima: si tratta di una donna ultraottantenne, vaccinata che soffriva anche di altre patologie.

Nel dettaglio sono 402 i nuovi positivi dei quali 37 al molecolare (su 500 test effettuati) e 365 all’antigenico (su 3.924 test effettuati). Dunque il rapporto contagi tamponi resta al di sotto del 10%. I molecolari poi confermano 20 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Si riduce ancora il numero dei pazienti ricoverati, sono 115 (-12), di cui 12 in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 15 dimissioni. I casi attivi nella nostra provincia sono diminuiti di 406 unità e raggiungono quota 6.393.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 24 dunque una in più rispetto alle precedenti 24 ore. Le dosi di vaccino raggiungono 1.171.137 somministrazioni, di cui 420.348 seconde dosi e 302.038 terze dosi. Oggi i guariti sono 808 in più, per un totale di 127.128 da inizio pandemia.



Questi i dati dei nuovi casi ripartiti per fasce di età:

18 tra 0-2 anni

9 tra 3-5 anni

19 tra 6-10 anni

17 tra 11-13 anni

25 tra 14-18 anni

93 tra 19-39 anni

135 tra 40-59 anni

47 tra 60-69 anni

19 tra 70-79 anni

20 di 80 anni e oltre.