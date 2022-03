Covid, focolai in due case di riposo trentine, oltre 40 ospiti contagiati: “Erano vaccinati e per questo hanno quasi tutti sintomi lievi”

Sono più di 40 gli ospiti di due Rsa risultati positivi al Covid: le due strutture sono state chiuse alle visite. Le persone contagiate erano vaccinate anche per questo non hanno manifestato sintomi gravi

Foto d'archivio

TRENTO. Nei giorni scorsi, in Trentino, il numero di persone risultate positive al Sars-Cov-2 si è tenuto stabile, al momento la situazione negli ospedali è sotto controllo tanto che il governo nazionale sta progressivamente allentando le restrizioni. In particolare si sono svuotate le terapie intensive, un effetto della campagna vaccinale che abbassa drasticamente le possibilità di sviluppare forme gravi dell’infezione.

Ciononostante non è ancora possibile abbassare la guardia. Lo dimostrano recenti casi di due Rsa trentine dove sono stati scoperti altrettanti focolai di Covid. Le strutture coinvolte sono l’Rsa “Civica” di Trento e l’Apsp di Brentonico.

Come hanno confermato i sindaci di Trento e Brentonico, Franco Ianeselli e Dante Dossi, nelle due strutture sono stati rilevati due focolai di Covid. Nel capoluogo sono almeno 14 gli ospiti contagiati mentre in nell’Rsa vallagarina i positivi sono circa una trentina.

La situazione è sotto controllo fanno sapere la autorità, ovviamente le strutture (come prevedono i protocolli) sono state chiuse alle visite. Fortunatamente dal punto di vista sanitario non sarebbero stati rilevati casi particolarmente gravi, gli ospiti contagiati infatti erano vaccinati e per questo hanno sviluppato quasi tutti sintomi lievi. Fra le persone contagiate a Brentonico non si registrano casi gravi.

“Ci tengo a ringraziare il personale e i vertici che gestiscono la casa di riposo – afferma il primo cittadino di Brentonico – per la professionalità e l’impegno che hanno dimostrato anche in questa occasione, così come durante tutte le complicate fasi della pandemia”.