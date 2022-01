Covid in Trentino, 0 decessi e 2.375 nuovi positivi. Segnana: "Dati più bassi e l'Rt in discesa fanno ben sperare''

Sono stati analizzati 13.391 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 2.375 positivi e 0 decessi. Ci sono 167 persone in ospedale di cui 23 in terapia intensiva

TRENTO. Sono stati individuati altri 2.375 nuovi positivi, 0 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino. Ci sono 3 pazienti in più in terapia intensiva. Questi alcuni dati diffusi oggi, venerdì 21 gennaio, dalla Provincia di Trento sul fronte dell'emergenza Covid.

"I dati odierni sono più bassi rispetto ai giorni scorsi - dice l'assessora Stefania Segnana - quando sono stati registrati oltre 3 mila casi. Questi numeri con l'Rt in calo a livello nazionale ci fanno ben sperare nella diminuzione del contagio".

Sono stati analizzati 13.391 test tra molecolari e antigenici e sono stati individuati 2.375 positivi. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 17,7%.

Non ci sono decessi nelle ultime 24 ore. "Un'altra buona notizia", il commento della Segnana.

I tassi di occupazione dei posti letto restano piuttosto stabili, ma c'è un leggero peggioramento per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva.

Ci sono 167 pazienti ricoverati di cui 23 si trovano nel reparto di rianimazione: "Ieri sono stati registrati 16 nuovi ricoveri e 14 dimissioni", conclude Segnana.

Il Trentino resta in zona gialla mentre sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia sono questi i territori che rischiano di passare in quella arancione (Qui articolo).