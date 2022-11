Covid in Trentino, sono stati trovati 48 positivi mentre sono 99 i guariti nelle ultime 24 ore. Migliora la situazione dei ricoveri in area medica

Sono stati trovati 48 positivi a fronte di 438 tamponi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono 55 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 2 in rianimazione

TRENTO. Nessun decesso e sono stati trovati 48 positivi. Sono 99 i guariti nelle ultime 24 ore per un totale di 227.887 da inizio epidemia. Cala il numero dei pazienti ricoverati in area medica, due invece le persone che ricorrono alle cure della terapia intensiva. Questo il report di oggi, lunedì 7 novembre, per quanto riguarda la situazione epidemiologica sul territorio.

Sono stati analizzati 438 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 3 positivi dall'analisi di 18 test molecolari; 45 i casi che sono stati trovati a fronte di 420 antigenici. Il totale è di 235 casi per un rapporto contagi/tamponi a 11%. I molecolari poi confermano 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

Suddivisione per classi di età: 1 nuovo contagi in fascia 0-2 anni; 0 casi tra 3-5 anni; 0 casi tra 6-10 anni; 0 casi tra 11-13 anni; 2 casi tra 14-18 anni; 9 casi tra 19-39 anni; 18 casi tra 40-59 anni; 5 casi tra 60-69 anni; 5 casi tra 70-69 anni e 8 casi di 80 o più anni.

Fronte ospedaliero. Attualmente ci sono 55 (-5) pazienti ricoverati, di cui 2 (stabile) nel reparto di rianimazione. Ieri sono stati registrati 8 ricoveri e 3 dimissioni.

Campagna vaccinale. Sono 1.272.059 le dosi complessivamente somministrate in Trentino, di cui 429.215 seconde dosi, 342.444 terze dosi e 49.326 quarte dosi.