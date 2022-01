Covid, nuovo picco di contagi in Italia. E aumenta la pressione ospedaliera. In Trentino incidenza alta con 1.480 casi ogni 100 mila abitanti

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva per il periodo 29 dicembre-4 gennaio un'esplosione di nuovi casi in tutte le Regioni. Un trend che si riflette anche sulla pressione ospedaliera. Una crescita dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva

TRENTO. Salgono ancora i contagi in Italia. Il bollettino della Protezione civile e del ministero registrano 219.441 nuovi casi. Un nuovo picco dopo i 189.198 positivi in 24 ore di ieri. Sono 198 i decessi a livello nazionale.

Anche il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva per il periodo 29 dicembre-4 gennaio un'esplosione di nuovi casi in tutte le Regioni. Un trend che si riflette anche sulla pressione ospedaliera. Una crescita in Italia dei ricoveri in area medica (+2.823) e in terapia intensiva (+247%).

In questo contesto il Trentino ha comunicato per il terzo giorno consecutivo un numero di positivi sopra i 2 mila casi (Qui articolo): 2.596 oggi, 2.372 ieri e 2.290 nella giornata di martedì 5 gennaio. Solo 1 Comune in questo momento non presenta contagi (Qui articolo).

Seppur sotto pressione, gli ospedali presentano dati stabili con 121 pazienti di cui 25 in terapia intensiva. Il tasso di occupazione in rianimazione si attesta al 28% mentre scende al 19% per quanto riguarda l'area non critica con la media italiana che si colloca rispettivamente 16% e il 22% (Fonte dati Agenas).

Altissima per il territorio provinciale l'incidenza: 1.173 casi ogni 100 mila abitanti nella settimana 27 dicembre-2 gennaio; salita ulteriormente a 1.480,5 tra il 3 e il 6 di questo mese.

Un anno fa (6 gennaio 2021) il bollettino diffuso dalla Provincia e dalle autorità sanitarie riportavano di 592 casi su 5.349 test (rapporto contagi/tamponi all'11%). C'erano 404 pazienti ricoverati di 45 in terapia intensiva (36 nuovi ingressi e 45 dimissioni). Un report che riportava inoltre di 5 decessi e 4.262 dosi di vaccino somministrate, di queste 1.308 agli ospiti delle residenze per anziani.