Covid, partono in Trentino le vaccinazioni per bambini tra i 6 mesi e i 4 anni. Ecco come e quando prenotare

TRENTO. Partono in Trentino le vaccinazioni anti Covid per i bambini tra i 6 mesi e i 4 anni compresi. Dopo il via libera del Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco alla somministrazione del vaccino ai piccoli in questa fascia d'età, nei magazzini di Apss sono arrivate le dosi pediatriche per permettere alle famiglie che lo desiderano di vaccinare i propri figli.

A partire da martedì 27 dicembre sarà possibile prenotare un appuntamento nei centri vaccinali dell’Apss attraverso il Cup-online (Qui il link) dove sarà disponibile un’apposita card per accedere alla prenotazione.

Il vaccino utilizzato è il Comirnaty (Biontech/Pfizer) pediatrico con un dosaggio di 3 microgrammi/dose (1/3 rispetto a quello somministrato dai 5-11 anni), che fornisce una protezione contro le varianti attualmente circolanti di Sars-Cov-2 e che, in base agli studi condotti e alle somministrazioni già eseguite, senza segnalazioni di reazioni avverse importanti, è efficace e sicuro.

Il vaccino non contiene il virus e quindi non può trasmettere il Covid-19 al bambino ma stimola il sistema immunitario a produrre gli anticorpi contro il virus, conferendo così una protezione. La somministrazione del vaccino è in tre dosi con la seconda dose da somministrare almeno tre settimane dopo la prima e la terza almeno otto settimane dopo la seconda.

Il sistema di prenotazione, contestualmente al primo appuntamento fisserà anche la data della seconda dose; l’appuntamento per la terza dose verrà concordato con l’operatore sanitario in occasione della seduta vaccinale.