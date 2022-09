Da Riva del Garda ad Oxford: Mario Giupponi alla guida dei librai antiquari internazionali. È il primo italiano di sempre

Mario Giupponi ricoprirà per i prossimi due anni l'importante carica di presidente dell'organizzazione internazionale dei librai antiquari internazionali: il trentino, già alla guida dell'Alai (l'associazione nazionale) è titolare a Riva del Garda dello studio bibliografico Benacense

RIVA DEL GARDA. Sarà il trentino Mario Giupponi a ricoprire per il prossimo biennio l'importante carica di presidente dell'Organizzazione internazionale dei librai antiquari, la Ilab, dopo la proclamazione avvenuta negli scorsi giorni nel 44esimo Congresso di categoria svoltosi ad Oxford, nel Regno Unito.

Giupponi, già alla guida dell'Alai, l'Associazione librai antiquari d'Italia, si conferma dunque tra i massimi esperti di libri antichi a livello internazionale e porta, per la prima volta, un esperto italiano alla guida di Ilab. A Riva del Garda Giupponi, nato a Bolzano ma da sempre vissuto tra Trento e Riva, è titolare dello studio bibliografico Benacense, in attività da 30 anni, e per quattro anni, prima della sua elezione al vertice dell'associazione, è stato vice-presidente di Ilab.

“E' un impegno mostruoso – dice Giupponi commentando a il Dolomiti la sua elezione – ma è anche il massimo che si possa raggiungere in questo settore. Per la prima volta da quando Ilab esiste, quindi dal 1947, alla sue guida è stato scelto un italiano: è un risultato importante visto che al mondo esistono 22 organizzazioni nazionali con un totale di 1.600 librerie associate, per garantire al 100% l'affidabilità sulla provenienza di tutti i volumi”.

Al momento, dice Giupponi, la notizia non è stata ancora condivisa nei canali ufficiali di Ilab perché, a causa della morte della regina Elisabetta II: “Aggiornamenti di questo tipo sono sconsigliati per rispetto verso la sovrana”. Lo scopo dell'associazione, conclude il nuovo presidente: “E' di agire nel massimo della professionalità, dando garanzie di autenticità a clienti ed istituzioni e promuovendo il mondo della cultura nell'ambito del libro antico”.