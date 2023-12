Raffaele De Col è il nuovo direttore generale della provincia di Trento, subentra a Paolo Nicoletti, prossimo alla pensione

TRENTO. Raffaele De Col è il nuovo direttore generale della provincia di Trento. Attualmente dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, De Col subentra a Paolo Nicoletti, tra pochi giorni in pensione.

Lo ha deciso oggi all’unanimità la giunta provinciale, approvando la delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti con cui viene assegnato l’incarico di vertice della struttura tecnica e amministrativa di Piazza Dante.

Da parte dell’esecutivo, un ringraziamento al direttore generale Nicoletti per l’equilibrio dimostrato oltre alla grande competenza, professionalità ed efficacia espressa durante il suo incarico, unito ad un augurio di buon lavoro al successore De Col per le sfide che lo attenderanno alla guida della “macchina” provinciale, come risorsa fondamentale nell’azione delle istituzioni a favore dello sviluppo del Trentino e del benessere della comunità.

“Provo un'emozione molto forte – commenta Nicoletti, - perché si chiude una vicenda professionale intensa, di grande responsabilità e sintonia con la giunta, in particolare in una legislatura molto complessa. Sono pronto a passare il testimone, sono pronto alla pensione. A questo giunta auguro di completare i tanti progetti messi in cantiere per sostenere la comunità, uno sviluppo duraturo del territorio e per mantenere la coesione sociale”.

Da parte su De Col esprime un “grazie per il riconoscimento da parte della giunta di una fiducia che spero sia ben riposta. Sarà un impegno importante. I ruoli ricoperti negli anni mi hanno permesso di incrociare tutte le competenze dell'amministrazione e, quindi, credo di conoscere bene la macchina”.

Tra i compiti assegnati al direttore generale – si legge nella nota diffusa da Piazza Dante - c'è l’applicazione delle direttive impartite dalla giunta provinciale e il coordinamento generale dell’iniziativa legislativa e dell’azione amministrativa della provincia in modo da garantirne l’unitarietà, il supporto al presidente e alla giunta per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire, i programmi e le azioni da attuare, oltre alle prerogative di coordinamento nei diversi settori in cui opera l’amministrazione.