Dal 2017 deve scontare una pena di quasi 3 anni, bloccata in treno una donna 38enne. Trasferita al carcere di Trento

Sulla donna pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nell’anno 2017 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, dovendo la stessa espiare la pena di 2 anni, 11 mesi e 18 giorni e 1000 euro di multa per i reati di concorso in rapina aggravata e concorso in lesioni personali aggravate, reati commessi a Faenza nell’anno 2016