Dopo il vescovo che si addormenta prima della messa multato anche l’albero di Natale del parroco di Vittorio Veneto

L’albero di Natale della canonica era stato posizionato in piazza senza le adeguate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico così è arrivata la multa della polizia locale

Foto Foto - Gruppo Facebook Notizie da Conegliano, Oderzo, Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO. Nei giorni scorsi aveva destato scalpore la notizia del vescovo di Vittorio Veneto, monsignor Corrado Pizziolo, che non si era presentato alla tradizionale messa di Natale perché si era addormentato e la sveglia era stata impostata male.

Ora si apprende che nella stessa città anche l’albero di Natale posizionato dal parroco della città, don Silvano Zanin, è stato oggetto di una multa perché era stato installato in piazza Meschio (il 20 dicembre) senza le dovute autorizzazioni.

A erogare la sanzione da 50 euro la zelante polizia locale del posto che non avendo potuto visionare le autorizzazioni necessarie (che sono arrivate solo in un secondo momento) ha dovuto procedere come da regolamento.

La vicenda ha provocato un po’ di malumori ma tutto è rientrato quando il Comune ha fatto sapere che uno degli assessori ha saldato la multa al posto della curia. D’altra parte per l’occupazione di suolo pubblico servono delle autorizzazioni, anche per garantire la sicurezza dei cittadini, e in questo caso nemmeno la magia del Natale ha salvato i trasgressori.