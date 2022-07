E' morto Loris Lombardini, il lutto di Confesercenti: ''Grazie per tutto quello che hai fatto per il Trentino''

TRENTO. E' morto Loris Lombardini, noto imprenditore del Trentino e già presidente di Confesercenti.

"Ci ha lasciato una persona dal grande cuore e dalla grande personalità", commenta Confesercenti del Trentino, guidata per molti anni da Lombardini, imprenditore e professionista nei settori dell'editoria e della pubblicità.

"Loris Lombardini - aggiunge Confesercenti - è stato un punto di riferimento per l’economia trentina e per la crescita della nostra comunità".

Dopo la laurea, per alcuni anni ha insegnato negli istituti superiori di Trento e del Trentino. Successivamente ha cominciato a lavorare nel settore della pubblicità, prima a Rovereto e poi a Trento; titolare di studio Bi Quattro, ha aperto anche la rivista mensile Uct-Uomo città territorio.

E' grande il cordoglio nel tessuto economico della città e della comunità per la scomparsa di Lombardini a 73 anni.

"Negli anni - ricorda l'associazione di categoria - ha contributo allo sviluppo delle piccole imprese sostenendo imprenditori e lavoratori. Ex presidente di Confesercenti, Lombardini ci lascia un grande vuoto. Ciao Loris. Grazie Loris, per tutto quello che hai fatto per il Trentino".