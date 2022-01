E' Nicolò il primo bimbo nato in Trentino nel 2022. Benvenuti anche Liam, Maria e Paolo

TRENTO. Si chiama Nicolò ed è un bel bimbo di 3120 grammi il primo bambino che in Trentino saluta il 2022.

Una gioia immensa per la mamma e il papà. Il parto è avvenuto all'ospedale di Cles alle ore 3.01. L'ultimo nato del 2022 è invece a Rovereto con Liam alle 23.35. Un maschietto di 3590 grammi.

All'ospedale di Trento il primo parto del nuovo anno è avvenuto alle 11.07 e si tratta di Paolo mentre a Rovereto alle 10. 52 è nata Maria.

Per quanto riguarda il numero di nati in Trentino, nel 2021 sono stati 3948 in aumento rispetto ai 3900 dello scorso anno. A venire alla luce sono state 1946 femmine e 2002 maschi

Ecco i dati di quest'anno riferiti i parti in Trentino