E' stato l'ottobre più caldo degli ultimi 100 anni in Trentino e precipitazioni dimezzate rispetto alla media stagionale

TRENTO. E' stato l'ottobre più caldo di sempre in Trentino, almeno negli ultimi 100 anni (da quando esistono le serie storiche) e le precipitazioni medie sono state pari alla metà di quanto normalmente accade nello stesso periodo. Il quadro mostrato da Meteotrentino dati alla mano è davvero disarmante se poi lo si aggiunge a quello di una delle estati più siccitose e calde di sempre. Le precipitazioni, in questo ottobre caldissimo, sono state assenti su gran parte del territorio per le prime due decadi mentre nell’ultima decade si sono registrate piogge moderate.

La temperatura media mensile di ottobre, pari a 16,3°C, rappresenta il valore più alto di tutta la serie storica (che parte dal 1920), superando il valore di 15,8°C registrato nel 1949. La temperatura massima del mese, pari a 25,7°C, è stata toccata il giorno 3 e risulta superiore di ben 2,4°C alla media delle massime, che è di 23,3°C.

La minima assoluta del mese di 8,7°C è stata registrata il 4 ottobre e risulta la più alta di tutta la serie storica, superando il valore massimo precedente di 8,2°C misurato il 16 ottobre 1943. In tutto il mese, escluso un paio di giorni, le temperature minime e massime si sono attestate a valori più alti delle medie storiche. Dall’inizio del 2022 solo in aprile si è registrata una temperatura media inferiore al valore medio storico di pochi decimi di grado.

Considerando la media di temperatura da gennaio ad ottobre, l’anno 2022 risulta quello con il valore più alto (16,1°C), superando di 0,6°C il valore del 1961 e del 2019.

Nel mese di ottobre 2022, a Trento Laste, si è registrata una precipitazione cumulata pari a 52,4 mm (quasi uguale al 2021, quando si erano misurati 54,4 mm), che rappresenta in pratica la metà di quello medio, pari a 108,2 mm. Escluso agosto, in tutti i mesi del 2022 la precipitazione è risultata inferiore alla media storica. Il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1,0 mm, è stato di 4, inferiore al valore medio di 7 e concentrati solo nel periodo dal 22 al 25 ottobre.