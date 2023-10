''Ottobrata'' da record: da Castello Tesino a Lavarone mai registrate massime così alte. A Milano superati i 30gradi (mai successo dal 1763)

Oggi le temperature massime sono ancora eccezionalmente elevate, soprattutto a quote medio alte, mentre da domani, pur rimanendo sopra la media, sono attese in progressiva diminuzione

TRENTO. Un'ottobrata lunga già dieci giorni con record che cadono di settimana in settimana e di mese in mese. Per chi ancora avesse dei dubbi su dove sta andando il clima anche, in Trentino, la risposta è nei numeri. A Castello Tesino (dati raccolti dal 1955) ieri, domenica 8 ottobre, si sono misurati 28 °C che battono il precedente record di 26 °C che resisteva dal lontano 23 ottobre 1971, mentre a Lavarone (dati raccolti dal 1925) si sono avuti 24, 5 °C, 0,4 °C in più di quelli misurati il 12 ottobre del 2011. A Cavalese, sempre ieri, si sono misurati ben 26,8 °C, non sufficienti a battere il record di 28,5 ° C del 1° ottobre 1997, ma comunque sufficienti per posizionare la massima dell'ottobre 2023 al secondo posto tra quelle raccolte dal 1935.

E il trend è, ovviamente, generalizzato se si pensa che domenica è stata la giornata di ottobre più calda di sempre della storia di Milano, con 30,9 gradi in città nella zona Ovest, in piazzale Zavattari, quartiere San Siro e nel quartiere Brera si sono toccati i 30,3 gradi la massima dal 1763 da quando esiste l'Osservatorio Milano Brera che registra le temperature in città. Il precedente record risaliva al 2018 ed era di 28,1 gradi.

Oggi le temperature massime sono ancora eccezionalmente elevate, soprattutto a quote medio alte, mentre da domani, pur rimanendo sopra la media, sono attese in progressiva diminuzione e nel fine settimana non sono escluse deboli precipitazioni.