Giochi di potere: prima de ''il T'' arriva un altro giornale. Ecco ''il Trentino Nuovo'' con il direttore del ''Trentino'' (Vecchio)

Il gruppo Athesia che ha a disposizione una macchina editoriale rodata, con esperienza plurisecolare, gioca d'anticipo rispetto alle categorie economiche trentine che si sono unite per diventare editori e così il 18 ottobre arriva in edicola un altro giornale. Il direttore sarà Paolo Mantovan ma i giornalisti non saranno quelli del vecchio Trentino: tutti quelli che erano ancora in cassa integrazione, tranne uno, hanno tutti preferito licenziarsi

TRENTO. Il 3 novembre arriverà ''il T'' in edicola ma prima, il 18 ottobre, in edicola torna ''il Trentino''. Avete capito bene. Dopo averlo chiuso, con le modalità che tutti conoscono, dal giorno alla notte, il 15 gennaio del 2021, mettendo in cassa integrazione 19 giornalisti di punto in bianco e dimenticando (solo mesi dopo qualcuno ha avuto la fortuna di ricevere una lettera di ''saluti'') le decine di collaboratori sparsi sul territorio che in quel giornale avevano investito tempo, passione e fatica, tra una decina di giorni in edicola arriverà ''il Nuovo Trentino''.

Quello ''Vecchio'' era stato chiuso, spiegava la Sie con una nota, per "effetto della grave crisi dell'editoria, aggravata dalla pandemia di covid 19". Ora, in piena crisi energetica, con un calo continuo della platea di lettori di giornali cartacei, anche in Trentino, Michl Ebner decide di riscommettere su un nuovo prodotto editoriale affidandolo allo stesso direttore dell'ultima avventura finita male, Paolo Mantovan.

Ma se il direttore non è cambiato i giornalisti sì. Quelli del vecchio Trentino che erano ancora in cassa integrazione hanno preferito licenziarsi (tutti tranne uno) in questi giorni, piuttosto che affrontare questa esperienza. La redazione, allora, si annuncia molto snella con 4 giornalisti più il direttore. Da quanto emerge sarà un giornale ''leggero'' con una dozzina di pagine di ''approfondimento'' al costo di 1 euro e sarà in edicola già tra una decina di giorni.

''Dal 18 ottobre 2022 sarà in edicola, dal martedì alla domenica, un nuovo prodotto editoriale con una formula innovativa volta a completare il panorama informativo regionale - si legge in una nota pubblicata dall'Ansa della Sie spa -. La testata, diretta da Paolo Mantovan, sarà denominata 'il Nuovo Trentino - quotidiano indipendente di informazione e approfondimento' e sarà distribuita in versione cartacea in edicola o in abbonamento e in versione digitale tramite l'applicazione disponibile sulle varie piattaforme internet'.

I giochi di potere, insomma, sono tutti aperti. Giustamente il gruppone Athesia, una macchina editoriale rodata, con esperienza secolare, ha deciso di giocare di anticipo rispetto a ''il T'' che invece alle spalle non ha un gruppo editoriale ma l'establishment provinciale che vuol farsi editore contando all'interno le più grosse categorie economiche trentine, dagli Industriali agli Artigiani, dagli Albergatori alla Cooperazione. Si affrontano, insomma, grandi gruppi di potere a colpi di ''informazione''.

E così ai due giornali cartacei già esistenti (Corriere del Trentino e Adige) ora se ne aggiungeranno altri due. Il panorama si arricchisce senza dubbio di contenuti (il ché è un bene). Bisognerà vedere se si arricchirà anche di nuovi clienti che andranno in edicola a comprare i giornali invertendo, in Trentino, un trend mondiale che dura ormai da qualche decennio.