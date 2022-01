Grave incidente in montagna, escono dalla traccia ma scivolano su roccia, neve e ghiaccio: due escursionisti ruzzolano per 25 metri fino al sentiero più in basso

Un'operazione del soccorso alpino complessa e resa ancora più difficile dalla presenza del forte vento in quota. Decine di soccorritori sono intervenuti nel gruppo del Catinaccio in val di Fassa