Identificato il cadavere ritrovato nei boschi della Val di Fiemme, i carabinieri hanno rintracciato la famiglia: ora si attende l'esito del test del Dna

Svolta nelle indagini per riuscire ad identificare il cadavere ritrovato nei boschi della Val di Fiemme. La segnalazione arrivata alla trasmissione "Chi l'ha visto" ha portato i carabinieri a individuare la famiglia in Veneto

CAVALESE. E' stato identificato l’uomo trovato senza vita in Val di Fiemme. Una svolta nelle indagini che è arrivata grazie al riconoscimento di uno dei tatuaggi da parte di un tatuatore veneto.

Quest'ultimo ha contattato la redazione di “Chi l'ha visto” e questo ha permesso ai carabinieri di rintracciare la famiglia che ha confermato l'allontanamento del figlio.

Il programma di Rai 3 già nelle scorse settimane aveva mostrato una raffigurazione dei tre tatuaggi (Qui l'articolo): sull’avambraccio sinistro l’uomo aveva alcune frecce incrociate con un elmo al centro mentre attorno all’avambraccio destro c’era una scritta in rune celtiche, infine delle rune celtiche, sovrastate da un disegno tribale pieno, correvano intorno al polso destro. Immagini che hanno portato poi alla segnalazione delle scorse ore che potrebbe risolvere il caso.

Le informazioni sono state trasmesse immediatamente ai carabinieri di Cavalese che si sono portati immediatamente in Veneto ed hanno rintracciato i genitori della persona trovata senza vita nel bosco e preso contatti con l'uomo che ha riconosciuto il tatuaggio.

Il cadavere era stato rinvenuto lo scorso 2 maggio in località Presepio, nel territorio comunale di Castello-Molina di Fiemme, in avanzato stato di decomposizione. L'allarme era stato lanciato da un ragazzo che si trovava sul posto per una passeggiata con il proprio cane.

Non erano stati trovati documenti che potessero in qualche modo permettere ai militari di seguire qualche traccia per l'identificazione. I carabinieri di Cavalese che hanno seguito il caso hanno diffuso anche un identikit.

Ora solo l'esito del test del dna potrà dare certezza agli inquirenti su quanto raccolto. Si attendono quindi i risultati.