Il bus esce di strada alla curva e finisce contro gli alberi (FOTO), diverse persone ferite e complessa operazione di soccorso

Foto dei vigili del fuoco volontari di Naz-Sciaves

Contenuto sponsorizzato

NAZ-SCIAVES. Un bus è uscito di strada e si è schiantato contro gli alberi, cinque le persone rimaste ferite nel pauroso incidente avvenuto in Alto Adige.

L'allerta è scattata intorno alle 14 di oggi, domenica 18 dicembre, lungo l'arteria che collega i centri abitati di Naz-Sciaves e Fiumes.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo di linea all'altezza di una curva in discesa e così il bus è finito nel bosco. La corsa si è conclusa contro gli alberi, un impatto molto violento.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, croce bianca, forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Naz-Sciaves, di Rio Pusteria, di Varna e di Bressanone. E' stato anche attivato l'elicottero dell'Aiut Alpin.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre fortunatamente la maggior parte dei passeggeri si sono liberati autonomamente dal bus gravemente danneggiato.

Sono cinque i feriti, tra cui l'autista del bus. Le persone non sembrano aver riportato gravi conseguenze, anche se sono state accompagnate all'ospedale per accertamenti e approfondimenti. Sono ancora in corso le operazioni di definitivamente messa in sicurezza e di rimozione del mezzo.