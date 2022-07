Il Consorzio trentino autotrasportatori si aggiudica il trasporto scolastico che vale 96 milioni di euro

Sono stati aggiudicati al Cta il servizio di trasporto scolastico, compreso quello per persone con disabilità, della provincia di Trento, e alcuni servizi integrativi alla linea, extraurbani e urbani, che saranno eseguiti su richiesta dei Comuni, per l’anno 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con l'opzione per l'amministrazione provinciale di rinnovo per un ulteriore anno