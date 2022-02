Il vento sfonda il tetto della chiesa e solleva parte delle lamiere. Pompieri in azione a Luserna

Sono ore di lavoro per i vigili del fuoco di Luserna per sistemare il tetto della chiesa del paese. Attivata anche la piattaforma di zona, ma le operazioni sono ostacolate dal forte vento

LUSERNA. Le violente raffiche di vento hanno danneggiato una chiesa in Trentino. I vigili del fuoco sono operativi per la messa in sicurezza l'area e sistemare il tetto, parzialmente divelto, dell'edificio religioso.

L'allerta è scattata intorno alle 14 di oggi, martedì 1 febbraio, quando la popolazione ha avvertito un forte rumore di lamiere provenire dal luogo sacro di Luserna sull'Alpe Cimbra.

Il vento ha, infatti, sollevato alcune lamiere del tetto e creato una ampia fessura nella copertura della chiesa.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Luserna, i quali hanno subito isolato e messo in sicurezza l'area.

Poi i pompieri si sono serviti della piattaforma in dotazione ai corpi della zona, Lavarone, Luserna, Vigolana, Bosentino e Centa S. Nicolò per salire sul tetto e avviare le prime opere di sistemazione.

I danni sembrano, fortunatamente, contenuti anche se le operazioni di riparazione sono ostacolati e rallentati ancora dalle forti raffiche di vento.

Un vento previsto in questi giorni sul territorio provinciale, con raffiche che possono superare anche i 100-120 chilometri orari (Qui articolo).