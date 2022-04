In montagna nonostante il maltempo (FOTO): “È vivo per miracolo, ha trascorso la notte a meno 16 gradi”

Escursionista sorpreso dal maltempo si trova in difficoltà sul Pizzo Rosso Piccolo: ha passato la notte a 16 gradi sotto zero. Le abbondanti nevicate hanno complicato le operazioni di salvataggio che sono andate avanti fino alle prime luci dell’alba

PREDOI. “L’escursionista è salvo per miracolo dopo una notte trascorsa a meno 16 gradi sul Pizzo Rosso Piccolo”, è questo il commento dei vigili del fuoco altoatesini di Predoi che nella notte fra il 2 e 3 aprile sono intervenuti in supporto del soccorso alpino per il salvataggio di un escursionista.





La persona infatti è stata sorpresa dal mal tempo mentre si trovava Pizzo Rosso Piccolo, le abbondanti nevicate hanno complicato non poco le operazioni che sono andate avanti fino alle prime luci dell’alba.





Nel frattempo, in Trentino, proseguono le ricerche del 56enne che da due giorni (1 aprile) risulta scomparso nella zona di Rango. L’uomo era uscito per una corsa in montagna nei boschi attorno l’abitato ma dopo il suo mancato rientro i famigliari hanno dato l’allarme.